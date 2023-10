Un nuovo video dei cuccioli dell’orsa Amarena: “Stanno bene e si preparano all’inverno”

Stanno bene i cuccioli dell’orsa Amarena uccisa il 31 agosto scorso e, come scrive il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sulla pagina Facebook: “Si stanno adattando all’ambiente e ce la stanno mettendo tutta”.

Nelle immagini notturne, girate con attenzione per non creare disturbo e interferire nella vita degli animali, si vedono i due giovani orsi vivaci e in salute. Ormai sono cresciuti e non sono più tanto piccoli, sottolinea il Parco.

“Continuano”, si legge ancora nel post, “le attività quotidiane che in questo periodo svolgono tutti gli orsi nel Parco: girare e alimentarsi, prima dell’ibernazione invernale”.