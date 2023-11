Bologna - Lazio 1-0, la sintesi della partita

Il Bologna supera la Lazio per 1-0 in casa grazie alla rete di Lewis Ferguson su assist di Zirkzee al 46esimo. Nel primo tempo, a parte la traversa colpita di testa da Castellanos, con l'arbitro che però aveva fischiato fallo, si registra un unico tiro in porta, quello di Romagnoli parato da Skorupski. Nella ripresa, a squadre appena rientrate dagli spogliatoi, il gol a freddo dei rossoblù cui la squadra di Maurizio Sarri non riesce a reagire, anche per l'ottima qualità di gioco dei difensori di Thiago Motta. Il Bologna sale così a 18 punti, scavalcando la Lazio che ne ha due in meno.