Bologna-Lazio, partita intrigante tra due squadre in ottima forma

Bologna-Lazio apre l'undicesima giornata di Serie A allo stadio Renato Dall'Ara. I biancocelesti vogliono avvicinarsi alla zona Champions League, ma la squadra di Thiago Motta viene da dieci risultati utili consecutivi, contando le ultime nove gare in campionato e il 2-0 contro il Verona di martedì in Coppa Italia, e sogna di scavalcare in classifica la formazione di Maurizio Sarri.