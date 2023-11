Il Presidente della Regione Toscana Giani: "State a casa"

"Stiamo monitorando la situazione". In Toscana "la perturbazione ora è concentrata sull'area centrale" della Regione, "creando danni e disagi. Finora non si registrano danni alle persone", però "pioverà ancora per due ore, quindi mi raccomando: serve lucidità. Non andate in auto, restate a casa, concentratevi sui piani alti". Lo chiede il presidente della Regione, Eugenio Giani, in un video in cui fa il punto della situazione. "In ogni Comune del territorio interessato la protezione civile è in funzione e sta agendo. Chiamate il 112 solo per le vere emergenze, in modo da non congestionare uno strumento utile per tutti".