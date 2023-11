La piena del fiume Tagliamento – le immagini dal drone

Venti sopra i cento chilometri orari e piogge molto intense, questa la notte di maltempo in Friuli-Venezia Giulia. Desta preoccupazione il livello dei fiumi, in particolare la piena del Tagliamento per cui è stato chiuso al traffico il ponte sulla strada statale 14 "della Venezia Giulia” nei pressi del confine con il Veneto. Il tratto viene presidiato dal personale Anas, al fine di monitorare il livello del fiume e per la gestione della viabilità.

Il video ripreso dal drone di Local Team documenta il passaggio della piena del Fiume Tagliamento a Braulins in provincia di Udine.