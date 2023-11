Sergio Mattarella: preservare la scienza da irrazionali tensioni internazionali - Video

"Il futuro entra in noi attraverso la ricerca scientifica e questo è fondamentale per l'Italia. La ricerca è il futuro del nostro paese. I ricercatori recano davvero il futuro tra noi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla cerimonia per i cento anni del Centro nazionale delle Ricerche (Cnr). “È indispensabile - ha aggiunto - che le ricerche scientifiche non vengano condizionate, pregiudicate, ostacolate interrotte dalle tensioni internazionali. Significherebbe trasferire sul piano della scienza le irrazionali tensioni che si registrano sulla scena internazionale”. Le ricerche, ha ribadito il capo dello Stato "danno un contributo alla vita del mondo. La ricerca di conoscenza è quello che unisce il genere umano e le sue migliori espressioni, per questo va espressa la riconoscenza della Repubblica italiana ai ricercatori che si impegnano in questo campo".