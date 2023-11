Puglia, neve nel foggiano, alberi caduti a Bari per il vento

Prima neve in provincia di Foggia nella giornata di ieri. Fiocchi bianchi sono caduti nel Subappennino Dauno e nel Gargano. Intanto è tornato a fare capolino il sole, sebbene le temperature siano gelide e il termometro non superi i 5 gradi in pianura, mentre in molti comuni del Subappennino e del Gargano è vicina allo zero o, addirittura, alcuni gradi sotto. Completamente imbiancato il Subappennino Dauno, da Faeto, comune più alto della Puglia a 850 metri di altezza, a Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano, Sant'Agata, Motta Montecorvino e Alberona, dove l'interruzione della provinciale 130 dal maggio scorso per il cedimento del manto stradale ha creato disagi ai residenti nei collegamenti con la pianura. Sempre ad Alberona un intero quartiere, abitato prevalentemente da anziani, è stato interessato da continui distacchi di energia elettrica nella notte.