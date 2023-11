Von der Leyen: "Usiamo il Pnrr con saggezza, l'Ue è con Roma"

"So che l'Italia si sta già impegnando per migliorare la propria competitività. Molte riforme sono in cantiere. Insieme, usiamo i fondi del NextGenerationEU con saggezza. Con investimenti e riforme intelligenti oggi, possiamo costruire l'economia più forte e dinamica di domani. L'Europa sostiene l'Italia in questo percorso". "Io personalmente vi auguro ogni successo", ha aggiunto von der Leyen.