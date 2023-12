A Betlemme il "Natale delle macerie": annullati i tradizionali festeggiamenti

Niente celebrazioni del Natale a Betlemme in segno di solidarietà con i palestinesi di Gaza, mentre la guerra tra Israele e Hamas non mostra segnali di tregua e il bilancio parla già di oltre 20mila morti.

Quest'anno non ci saranno i consueti addobbi che durante questo periodo adornano la città che ospita la Basilica della Natività. Le autorità locali hanno annunciato che le tradizionali luci non saranno posizionate come solitamente accade in ogni angolo di Betlemme, mentre per la prima volta l'antistante Piazza della Mangiatoia non sarà allestita con il tradizionale albero di Natale e le decorazioni festive. Al suo posto è stata installata un'opera d'arte chiamata 'Natività sotto le macerie'.

L'evento è stato inaugurato ieri sera da Rula Maayah, ministra palestinese del Turismo, e Hana Hananiyeh, sindaco di Betlemme. L'opera d'arte raffigura il presepe tra i resti di un edificio demolito, a simboleggiare la sofferenza dei palestinesi di Gaza.

"Questo è il messaggio: il mondo intero sta festeggiando il Natale, ma non Betlemme. Betlemme quest'anno celebra il Natale in modo diverso dicendo al mondo che la Palestina sta soffrendo. Che Betlemme sta soffrendo. Questa Betlemme festeggia il Natale dalle macerie. Non come tutte le altre persone al mondo", ha detto Maayah.