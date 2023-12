A4, tentata rapina a portavalori, traffico bloccato: le immagini dal drone

Assalto fallito questa, mattina intorno alle 6 e 30, sull'A4 a un portavalori diretto verso Torino. La tentata rapina è avvenuta al confine tra Lombardia e Piemonte, nel comune di Romentino in provincia di Novara.

I rapinatori hanno cercato di bloccare il furgone blindato con un TIR messo di traverso sulla carreggiata. Il conducente del portavalori è però riuscito a evitare l'ostacolo e a proseguire la marcia fino a raggiungere il casello di Novara Est, dove è riuscito a mettersi in salvo.

Secondo quanto si è appreso sono stati sparati alcuni colpi di pistola ma non ci sono feriti, né per quanto riguarda il furgone portavalori e il mezzo pesante usato per tentare la rapina, né tra gli automobilisti in transito.

I malviventi hanno sparso chiodi sul manto stradale per rallentare gli inseguitori. Per questa ragione, il traffico in autostrada è rimasto a lungo interrotto fino al casello di Marcallo Mesero.

La polizia stradale li sta cercando in Piemonte e in Lombardia.