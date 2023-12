Lazio - Cagliari 1-0, la sintesi della partita

All'Olimpico la Lazio batte di misura il Cagliari per 1-0 e ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Sarri, sebbene in superiorità numerica dal 27esimo, soffre, soprattutto in finale di incontro quando i rossoblù hanno avuto due eccellenti occasioni di agguantare il pareggio.

I biancocelesti raggiungono l'Atalanta a quota 20. Il Cagliari resta in zona retrocessione con 10 punti a pari merito con il Verona.

In avvio di partita il Cagliari dimostra subito di volersela giocare alla pari ma già all'ottavo minuto la Lazio passa in vantaggio con Pedro. Hatzidiakos si fa scappare Lazzari che poi in area pesca Pedro, bravo a inserirsi e battere Scuffet. Colpiti praticamente a freddo i sardi cercano di reagire di reagire e si fanno pericolosi in almeno tre occasioni prima di finire in 10 per l’espulsione di Makoumbou, al 27esimo, autore due minuti prima di una trattenuta ai danni di Guendouzi che era diretto in porta. Ritrovatasi in superiorità numerica, la Lazio prova ad andare in pressing e mettere al sicuro il risultato. Ma il Cagliari, in chiusura di primo tempo, riesce a rendersi pericoloso senza tuttavia finalizzare. Termina il primo tempo con i biancocelesti in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo la Lazio in avanti già al 48esimo con Immobile che impegna Scuffet ma il centravanti biancoceleste era in offside. Insiste la squadra di Sarri, pericolosa al 51esimo sempre con Immobile. Poi la Lazio, malgrado il pressing e la superiorità numerica non riesce a trovare la rete del raddoppio, merito dei rossoblù che non si danno per vinti. La partita scorre con i biancocelesti sempre in avanti ma senza riuscire a concretizzare, nonostante la superiorità numerica, le azioni offensive che riesce a costruire. Il Cagliari vicinissimo al pareggio al 91esimo e al 94esimo.