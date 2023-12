L'incendio a Lanzo Torinese: le fiamme minacciano le case

Continua il grosso incendio boschivo sui monti sopra Lanzo Torinese, in Piemonte. I vigili del fuoco e le squadre antincendio sono al lavoro per evitare che le fiamme raggiungano le case e la piccola chiesetta di S.Grato. "Il fuoco ha iniziato a venire verso di noi e non ha più smesso praticamente" racconta una residente della frazione Momello, lungo la strada che porta a S.Ignazio.