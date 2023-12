Meloni firma l'accordo per Sviluppo e Coesione con Regione Lombardia: investimenti per 1,86 miliardi

"Con l'accordo di oggi investiamo sulla Lombardia complessivamente 1,2 miliardi ma se aggiungiamo le quote di cofinanziamento locale, regionale, nazionale e la capacità di attrarre investimenti privati la somma totale supera 1,86 miliardi, quasi 2 miliardi investiti, concentrati su alcune priorità. Sono risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma che cerchiamo di concentrare su grandi iniziative". Lo ha detto la presidente Giorgia Meloni, durante la cerimonia di sottoscrizione dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia a Fiera Milano Rho.

Si tratta del "quinto accordo con una regione italiana ma insieme a quello con il Lazio è quello più significativo sul piano finanziario", ha spiegato, sottolineando poi che gli accordi di coesione di questo tipo sono "il risultato di un lavoro di riorganizzazione dei fondi di coesione, fondi strutturali che servono a combattere le disparità tra i territori".

"Spesso era accaduto in passato, non con la Lombardia, che non venissero utilizzati nella loro totalità - ha proseguito Meloni -. Il paradosso è che diciamo che ci mancano risorse ma spesso le risorse ci sono ma non vengono spese nei tempi o adeguatamente. Il governo ha fatto un punto con tutte le Regioni sull'attuazione della precedente programmazione e sulla priorità della nuova programmazione. All'esito del lavoro abbiamo varato il decreto Sud in cui riorganizziamo i fondi di coesione. Le priorità sono proposte dalle Regioni ma devono essere condivise dal governo, non per limitare l'autonomia ma perché possano far parte di un'unica grande strategia".