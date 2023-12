Il discorso di re Carlo III alla Nazione e al Commonwealth: "Grazie a chi cura il bene comune"

Nel discorso di Natale di re Carlo III c'è stato un riferimento alle guerre in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza: "In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo", Carlo ha invocato le parole di Gesù Cristo di "fare agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi" e ha detto di "pregare affinché anche noi possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda". "Ci ricordano di immaginarci nei panni dei nostri vicini e di cercare il loro bene come faremmo con il nostro", ha detto.

"Il mio cuore e i miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che si servono l'un l'altro, a tutti coloro che si prendono cura della nostra casa comune e a tutti coloro che vedono e cercano il bene degli altri, non ultimo l'amico che ancora non conosciamo", ha concluso.