Malagrotta, il comandante De Acutis: "Ci vorranno ore a spegnere l'incendio, chiudete le finestre"

"Bisogna aspettare che il fuoco venga spento, prima dall'esterno e poi dall'interno. Probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo perché il fuoco all'interno resterà covante per parecchio". Lo ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, al telefono con RaiNews24. "Spero si tratti di ore, ma purtroppo dalla nostra esperienza se il cumulo di materiali all'interno è molto importante ci vuole qualche ora in più. Confidiamo che ci sia anche da parte della popolazione la chiusura delle finestre per evitare che il fumo entri all'interno delle abitazioni. Siamo comunque in contatto con l'Arpa Lazio e daremo aggiornamenti con gli altri enti competenti", ha aggiunto De Acutis.