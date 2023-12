Malagrotta, la discarica nuovamente a fuoco. 40 i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio

Sono 40 i Vigili del Fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nella discarica di Malagrotta per un incendio sviluppatosi all'interno dell'impianto Tmb1 per il trattamento dei rifiuti , in zona Roma Sud. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale VVF Lazio l'invio di personale del gruppo operativo subacquei con i mezzi di movimento terra.

A metà giugno scorso era andato a fuoco lo stesso impianto , creando seri problemi per l'allarme diossina. Furono chiuse le scuole e i centri estivi nel raggio di 6 km.

Cosa fa un impianto Tmb?



Il trattamento meccanico-biologico è il processo che serve a separare i rifiuti indifferenziati tra una frazione secca, che una volta recuperati i materiali riciclabili e adeguatamente raffinata diventa il combustibile dei termovalorizzatori, e una frazione organica, destinata a un processo simile al compostaggio e in alcuni casi alla produzione di biogas. A seconda della complessità e modernità dell'impianto può avvalersi di diverse tecnologie. Ci sono quelle ottico-informatiche che permettono di riconoscere i diversi materiali per estrarli poi meccanicamente, c'è la separazione ottenute tramite correnti di aria compressa, quella magnetica per i metalli. Infine, una componente importante di questi impianti è quella biologica per la trasformazione della frazione organica tramite l'azione di microrganismi.