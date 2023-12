Monza-Genoa - 1-0, la sintesi della partita

Un gol di Dany Mota nei minuti finali consente al Monza di battere il Genoa per 1-0, in una gara valida per la 15/a giornata di Serie A. Tre punti importanti in chiave classifica per la squadra di Palladino, che torna a vincere dopo tre partite e aggancia la Lazio al nono posto con 21 punti a -2 dal sesto occupato dalla Fiorentina. Per il Genoa di Gasperini, invece, arriva il secondo ko nelle ultime tre partite e una classifica che dice quindicesimo posto con 15 punti a solo +4 sulla zona retrocessione. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa il Genoa si rende pericoloso due volte con Retegui e Gudmundsson, ma a trovare il gol vittoria è il Monza all'83' con il neo entrato Dany Mota Carvalho. L'ex juventino prima avvia l'azione e poi la conclude con un destro rasoterra su assist di Pedro Pereira. Sterile la reazione del Genoa, che di fatto non riesce a rendersi quasi mai pericoloso dalla parti di Di Gregorio.