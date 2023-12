Nigeriano con permesso di soggiorno ritorna a Lampedusa e cerca un barcone per tornare a casa

Nell'isola che registra il numero più alto di migranti via mare nessun poteva mai immaginare di vedere sbarcare dalla Sicilia un rifugiato desideroso di fare il viaggio all'incontrario. Arrivato sull'isola dentro un camion di rifornimenti proveniente da Porto Empedocle, era intenzionato a trovare un barcone verso la Libia per poi tornare in Nigeria.

Privo di documenti è stati scambiato per un clandestino e portato in hotspot. In seguito ai controlli è risultato che il ragazzo di 27 anni era sbarcato a Lampedusa con un barcone nel 2016, aveva un regolare permesso di soggiorno e quindi non poteva restare nel centro di prima accoglienza. La Caritas si occuperà di rimpatriarlo legalmente con il sistema dei rimpatri volontari.