Sul Monte Bianco per studiare la capacità di adattamento degli esseri umani in condizioni estreme

“La sinergia instaurata per le ricerche sui comportamenti dell’uomo in condizioni estreme, sulle performance cognitive attraverso le neuroscienze e sulle performance dei materiali, è una metodologia vincente con ricadute pratiche di valore". Così l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione del Veneto con delega all’Università, Elena Donazzan, sul progetto di ricerca scientifica e di sperimentazione di nuove tecnologie in ambiente dalle caratteristiche artiche voluto dal Centro Addestramento Alpino di Aosta che ha visto protagonisti sul Ghiaccio del Gigante del massiccio del Monte Bianco a oltre 3.500 metri di altitudine tre team dell’Esercito Italiano per tre giorni e due notti, tra il 29 novembre e l’1 dicembre.