Ecco Adam, il robot barista che prepara un caffè a regola d'arte

Prende ordini, interagisce con i clienti ma soprattutto prepara un caffè davvero perfetto: ecco Adam il robot barista creato dalla Richtech Robotics che ha stupito tutti a Las Vegas dove si svolge il Ces, la più grande fiera tech del mondo.

"Può essere impiegato in praticamente ogni tipo di applicazione per la preparazione di bevande. E qui lo vedete riempire il ghiaccio, sciacquare le tazze, prendere il latte, poi preparare il caffè e quindi fare, in questo caso, un latte macchiato alla nocciola schiumoso", spiega Phil Zheng, Chief Operating Officer di Richtech Robotics (COO).

Oltre a preparare caffè e bevande, ADAM può anche preparare cibo. Per farlo, ADAM utilizza una combinazione di bracci robotici, intelligenza artificiale, telecamere e software di riconoscimento facciale.

Per le aziende alle prese con la carenza di personale, ADAM potrebbe essere la soluzione perfetta. Anche se bisognerà fare un po’ di conti, perché Adam al momento costa 180mila dollari.