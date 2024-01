"Faber, il mio compagno di banco". Viaggio nella Genova di De André

Il viaggio di una vita, quella di Fabrizio De André, in arte Faber. La stazione di partenza la casa natale Genova Pegli al numero 12 di via De Nicolay. Poi gli anni di guerra, sfollato in Piemonte. Il ritorno a Genova, in via Trento ad Albaro dove fu bambino e poi ragazzo. I ricordi del compagno di banco alle scuole Diaz.

Poi c'è la Genova cantata nelle sue canzoni, la città vecchia, sant'Ilario, il mercato del pesce, quella travolta dall'alluvione…. La Genova dei dei concerti: dalla Fiera del mare con la Pfm, all'ultimo, emozionato, al Teatro Carlo Felice. Il giorno del suo funerale la chiesa di Carignano e la piazza scoppiavano di gente, arrivata da tutta Italia. Con questo servizio noi cominciamo un viaggio nella Genova di Fabrizio De André, scomparso l'11 gennaio 1999

Nel servizio interviste a:

1) Mauro Tiraoro, amico d'infanzia di Fabrizio

2) Fabrizio Calzia, editore

3) Guido Festinese, critico musicale

4) Laura Monferdini, responsabile Viadelcampo29rosso