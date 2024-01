Fagioli incontra gli psicologi per la ludopatia: "Aiuterò gli altri con la mia storia"

Il centrocampista della Juventus ha annunciato che parlerà degli incontri con gli psicologi per far sì che la sua storia diventi d’esempio a chi rischia di cadere nella ludopatia. Fagioli potrà tornare in campo nell’ultima giornata di campionato contro il Monza (26 maggio) e quello a Torino, presso la sede dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, è stato il primo dei dieci incontri previsti dal provvedimento disciplinare.