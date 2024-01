Fidanzati 23enni perdono la vita in un incidente: poco prima lui le aveva chiesto di sposarlo

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesco Giovinazzo chiede la mano della fidanzata Gessica Muià, e scrive: “Ti amo più della mia stessa vita Ce lo siamo promessi fino alla morte”.

Di lì a poco, i due ragazzi 23enni hanno perso la vita in un tragico incidente nei pressi di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Alla guida dell'auto, finita contro un palo, c'era proprio Francesco che, però, non aveva mai conseguito la patente.