Incidente tra un'ambulanza, un tir ed un suv: tre persone restano uccise

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, in provincia di Pordenone. Coinvolti un camion, un'ambulanza del 118 e un'autovettura. Deceduti l'autista del mezzo pesante, finito fuori strada, un'operatrice del 118 e la paziente che si trovava a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa Italiana, comitato CRI di Maniago. "Siamo sconvolti. Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l'ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato CRI di Maniago e a tutti i Volontari friulani. Siamo in contatto con la Presidente della CRI Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch'ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime", le prime parole del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Sul posto dell'incidente si è recato anche il Vicepresidente del Comitato CRI di Pordenone, Ludovico Mellina.