Giorgetti: "Non svendiamo Poste, manterremo il controllo"

"La cessione di una quota del capitale sarà volta ad accrescere il valore del Gruppo Poste, garantendo allo stesso tempo la qualità dei servizi e il mantenimento dei livelli occupazionali", ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione dei Cinque Stelle.

Giorgetti ha replicato a chi punta il dito contro l'operazione: "Più volte si è ricorso al verbo svendere: credo che qualcun altro abbia svenduto in passato importanti asset del Paese, certamente non lo farà questo governo", ha affermato, sottolineando che "Poste è un valore, è un asset e anche questo governo lo ha ben presente". "Per questo l'operazione che stiamo facendo - ha aggiunto - è di valorizzazione di questo asset, preservandone il controllo pubblico".