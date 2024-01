In Australia l’invasione delle formiche di fuoco viaggia sulle acque alluvionali - video

“Attenzione alle formiche di fuoco!”, scrive sulla sua pagina Facebook l'Invasive Species Council (ISC) australiano pubblicando il video di un agricoltore che ha filmato gruppi di queste formiche che formano “zattere viventi” per muoversi nelle aree alluvionate in Australia.

La Solenopsis invicta è una delle specie più invasive al mondo. La sua diffusione è dannosa per le coltivazioni e la sua puntura è potenzialmente letale anche per gli esseri umani, per le gravi reazioni allergiche che può innescare.

Secondo l’ISC questo comportamento insolito è la prova che in Australia "la densità di formiche di fuoco sta aumentando".

L'Agenzia chiede alle comunità delle zone alluvionate del Queensland e del Nuovo Galles del Sud di stare in allerta per le formiche di fuoco che si muovono con le correnti: “Questi piccoli killer possono approfittare delle forti piogge formando grandi zattere galleggianti che si spostano con le correnti d'acqua per prendere piede in nuove aree”.

L'allarme è tale che ai cittadini si chiede di non intervenire ma, in caso di avvistamento in un giardino, in un parco o su una spiaggia, di fotografarle e- avvisare il numero di emergenza.