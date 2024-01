Ancora una volta si muore sul lavoro, è toccato a un giovane in una falegnameria

Un giovane operaio di 27 anni è morto in serata a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in una falegnameria di Don in Alta Val di Non in Trentino. L'uomo, Grad Gavrila, è stato schiacciato da un tronco mentre si trovava sul piazzale della ditta Nord Pallet. Sul posto sono intervenuti i sanitari che, dopo averlo stabilizzato seppur in gravissime condizioni, lo hanno trasferito in elicottero all'ospedale dove, però, è deceduto alcune ore dopo.