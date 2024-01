India. Cucciolo di elefante smarrito, riunito alla madre grazie a droni e fango

Un cucciolo di elefante che negli ultimi giorni del 2023 si era smarrito è stato riunito alla madre nella Riserva delle Tigri di Anamalai, nel sud dell'India.

I guardiani del parco hanno trovato il piccolo elefante, di circa quattro o cinque mesi, che vagava in una proprietà privata dopo aver perso contatto con il suo branco che è stato poi localizzato con l’aiuto di droni e l'intervento di una squadra di ricerca.

Prima di liberarlo, i soccorritori hanno lavato e cosparso di fango il cucciolo per eliminare l'odore umano. Secondo la scienza, per questi pachidermi l'olfatto e la memoria olfattiva sono fondamentali per comunicare e identificarsi all'interno del gruppo.

Le immagini catturate il 2 gennaio da un drone hanno immortalato la scena della famiglia riunita con il piccolo che si accoccola vicino alla madre