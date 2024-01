Influenza, i consigli dell'infettivologo: "Riposo, idratazione, non prendere gli antibiotici"

Continua anche nella regione Lazio l'affollamento ai pronto soccorso, con i casi di influenza ancora in aumento.

Il professore Nicola Petrosillo, Campus biomedico di Roma: "1 milione di casi nell'ultima settimana: ci sarà ancora un aumento a Gennaio". "Picco non raggiunto: incidenza maggiore tra i 0 ed i 4 anni di età"

"Il picco a fine mese. I bambini i più colpiti". Gli esperti consigliano di andare in ospedale, previo consulto del medico, solo se le medicine non fanno effetto, la febbre non scende e insorgono difficoltà respiratorie.