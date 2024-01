La protesta degli agricoltori, il presidio dei trattori al casello di Melegnano (Milano) sulla A1

Alcune centinaia di agricoltori sono arrivati da tutta Lombardia al casello di Melegnano, alle porte di Milano, con i loro trattori per dar vita a un presidio che durerà 5 giorni e 5 notti, per chiedere un futuro per le loro aziende e più tutela del Made in Italy. “Quello che contestiamo è la politica sbagliata dell'Unione europea, le imposizioni negative che stanno portando a una soluzione di chiusura. Abbiamo trascinato queste problematiche per vent'anni senza che nessuno ci abbia mai dato delle risposte certe per un futuro, per i nostri figli”, spiega Filippo Goglio, una delle anime della protesta. “Noi siamo qua per difendere innanzitutto il Made in Italy. Noi siamo l'eccellenza in tutti i settori, nel latte, nella carne, nei formaggi, non dobbiamo prendere esempi da nessuno. Il ministro Lollobrigida si era proclamato a favore del Made in Italy, però a distanza di 16 mesi, delle risposte anche minime non le abbiamo avute”, ha proseguito Goglio. “Basta dare sempre potere alla politica sulle questioni che riguardano l'agricoltura perché è incompetente, non ne sa niente dell'agricoltore. La politica è incompetente ma anche lo stesso ministro Lollobrigida è incompetente. È incompetente perché le nostre problematiche sono talmente varie e complicate che uno non si immagina nemmeno”, ha concluso. Sul posto, alla rotonda del casello autostradale di Melegnano, i trattori sono stati sistemati sugli spartitraffico e nei campi adiacenti e, malgrado qualche rallentamento, non ci sono stati disagi alla circolazione.