Tempo in peggioramento nel weekend dell'Epifania, le previsioni meteo del colonnello Guido Guidi

Tre voli sono stati dirottati a causa del maltempo stamani all'aeroporto di Genova. In particolare gli aerei in arrivo da Bruxelles e Napoli di Ryanair sono stati fatti atterrare a Pisa mentre quello proveniente da Roma di Ita Airways è stato spostato su Milano Linate. Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova per Roma Fiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o criticità.

SABATO 06 GENNAIO: Nord: Giornata con le ultime piogge sul Trivento, localmente intense e a carattere di nubifragio. Il cielo si presenterà prevalentemente coperto ovunque. Nevicate sulle Alpi localmente al di sotto dei 1000 metri. Centro: Giornata con un forte peggioramento del tempo con piogge diffuse, temporali, neve a 1500 metri e venti molto forti di Maestrale e Scirocco (in Adriatico). Sud: Una perturbazione fa peggiorare diffusamente il tempo su gran parte delle regioni, ma soprattutto su Campania e Calabria tirrenica, dove entro sera potranno verificarsi dei nubifragi.

DOMENICA 07 GENNAIO: Nord: Domenica, tempo instabile. Piogge e venti forti su gran parte dei settori, attese nevicate lungo i rilievi alpini. Temperature in calo. Centro: Domenica, il tempo continua a essere caratterizzato da condizioni di estrema instabilità, con piogge su tutte le regioni; più freddo. Sud: Domenica, pressione debole. Piogge e temporali bagneranno Sicilia, Calabria, Campania, piogge alternate a schiarite invece altrove.

LUNEDI 08 GENNAIO: Nord: Pressione stabile. Possibili nevicate sui settori alpini occidentali, molte nubi ma tempo sostanzialmente asciutto invece altrove. Centro: Piogge sparse e nevicate a quote piuttosto basse sui settori adriatici, più soleggiato ma ventoso e freddo sul resto delle zone. Sud: Piogge e temporali bagneranno la Sicilia, precipitazioni sparse anche sui settori peninsulari. Venti forti meridionali, mari mossi.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo gialla, valida da domani fino alle 12 di domenica. Domani - si legge nell'avviso - sono previste precipitazioni estese e in genere intense; nella zona di Trieste saranno piu' moderate, mentre saranno possibili piogge localmente molto intense tra alta pianura e Prealpi. La quota neve inizialmente sara' a circa 1.100-1.300 metri sulle Alpi, 1.300-1.600 sulle Prealpi; in giornata la neve potra' scendere fino a circa 1.000-1.200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano tra pomeriggio e sera; fino a 1.200-1.400 metri sulle Prealpi.

In quota le nevicate potranno essere intense, con accumuli significativi. Sara' possibile anche qualche rovescio o temporale. Venti moderati da sud-est sulla costa, da nord-est in pianura. Bora sostenuta dalla sera a Trieste. Domenica, tra la notte e il mattino, saranno possibili precipitazioni residue che tenderanno a cessare ovunque in giornata. Soffiera' ancora bora sostenuta o anche forte. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - potranno comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d'acqua di pianura, fenomeni di instabilita' dei pendii e locali interruzioni della viabilita'. Il pericolo valanghe sarà da moderato a marcato, forte invece nell'area del Canin.

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 9 di sabato 6 gennaio sino alla mezzanotte di domenica 7. Per il ponte dell'Epifania le aree costiere della Sardegna saranno infatti interessate da venti di burrasca da nord ovest. Sui crinali orientali e sulle coste di Orosei il maestrale potrà raggiungere una intensità di tempesta.

Per effetto di questa situazione, tutte le coste esposte saranno interessate da mareggiate.

La Protezione civile ha inoltre diramato un'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico legato alla pioggia nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.