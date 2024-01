Sui media Usa le foto porno di Taylor Swift e la truffa elettorale di Biden, ma è colpa dell'AI

In rete sono diventate velocemente virali le finte foto pornografiche della cantante Taylor Swift che ha dovuto correre ai ripari ma intanto sono state viste da milioni di persone in tutto il mondo, Anche il presidente Joe Biden è stato vittima di una fakenews creata grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ha usato la sua voce per riprodurre una finta telefonata in cui invita gli elettori a non andare a votare alle elezioni. La Casa Bianca si dice all'armata dal pericolo rappresentato dalle potenzialità nefaste dell'utilizzo di queste tecnologie in un super anno di elezioni elettorali con 2 miliardi di persone che andranno al voto in 76 paesi. cui