Non solo ascolti, “Doc” promosso a pieni voti dall'Ordine dei medici: "Il segreto è l’empatia"

La terza stagione del medical drama targato Rai 1 si conferma campione nella gara degli ascolti. Oltre all’affezione e al gradimento dei telespettatori, la fiction viene promossa a pieni voti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri. “Un mix perfetto tra l'aspetto scientifico di alto livello, quello umano dei suoi protagonisti in camice bianco che non inciampano mai nel rischio di diventare supereroi. La chiave è l’empatia, personaggi nei quali ci immedesimiamo e ai quali ci affezioniamo" ha affermato il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli.

"Le fiction ambientate in corsia, i cosiddetti 'medical drama' - osserva ancora Anelli - appassionano per diversi motivi. Intanto, quando parliamo di medicina, in generale, non parliamo mai solo di scienza, di clinica. Nella narrazione della salute e della malattia intervengono emozioni, interpretazioni date dal vissuto individuale e dal contesto culturale. Tanto che oggi si parla di medicina narrativa come strumento di cura".