Azzurra guida l'azienda di famiglia a annuncia l'arrivo della terza generazione, tutta al femminile

Azzurra Morelli guida una holding da 85 milioni di fatturato, ma si commuove ricordando l’apprendistato con papà Bruno e annuncia orgogliosa l’ingresso in azienda della terza generazione, tutta al femminile. A Empoli il quartier generale dell’azienda di famiglia, comparto pelle, lusso artigiano. Dei 300 dipendenti il 75% è donna, ma è sulla sostenibilità l’irrinunciabile sfida: qui è stata creata la prima pelle biodegradabile e compostabile certificata al mondo, conciata con una molecola derivante dalla lavorazione delle olive. Una storia nata 45 anni fa e tessuta di futuro, con soluzioni innovative e creative che assegnano alla fattura toscana un gradimento straordinario. Ma chi saranno domani gli artefici di tanta bellezza? Chi avrà ancora voglia di apprendere la sapienza delle mani? Azzurra suggerisce un’Academy interna mentre la raggiunge il fratello Giampaolo, uomo illuminato. Una carica importante la sua Vice Presidenza di Confindustria Firenze, per ora unica donna nel consiglio di presidenza. “Seguire istinto e passione” il suo consiglio per le giovani donne.