Irama: "L'orchestra è meravigliosa. Questa canzone nasce in Puglia, mio ritiro creativo"

“L’orchestra suona in maniera meravigliosa”, così Irama subito dopo la prima prova del suo brano per Sanremo 2024. Si intitola Tu no il brano che il cantautore porta al Festival e promette che non sarà simile agli altri suoi che conosciamo: “A me piace sempre cambiare, questa canzone avrà qualcosa di differente - dice emozionato - È difficile definire una canzone quando l’hai scritta. A me piace molto, è una canzone per me molto importante".

Poi si lascia andare al racconto più intimo del gesto creativo: “Il brano nasce isolandomi, come piace a me, un po’ vecchio stile, artigianale. L’ho scritta in Puglia in una casa dove per me è tradizione andare, scrivo spesso in Puglia”.