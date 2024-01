Il viaggio da incubo del traghetto da Formia a Ponza, minime record in montagna a -22

Da nord a sud il grande freddo è arrivato e sferza l'Italia, un traghetto partito da Formia rischia di ribaltarsi mentre tenta di raggiungere Ponza, Cortina si sveglia a -22, record di questo inverno. Va bene per gli sciatori che trovano una neve perfetta. Anche in Alto Adige a Vipiteno le temperature sono le più basse da anni. In tutta Italia neve, pioggia e freddo, scuole chiuse e treni saltati. Il freddo si è fatto sentire anche a quote basse in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.