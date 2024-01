Ecuador, la retata negli studi televisivi dopo l'irruzione degli uomini armati

Nei filmati della polizia si vedono i detenuti scortati da numerosi agenti e le armi da fuoco e gli esplosivi lasciati sul pavimento della stazione televisiva attaccata a Guayaquil, in Ecuador.

Secondo il comandante generale della polizia nazionale ecuadoriana, Cesar Zapata, sono stati arrestati 13 sospettati. Il comandante ha dichiarato che le persone in custodia potrebbero essere collegate a un gruppo criminale organizzato chiamato “Los Tiguerones”.

La polizia ha precisato che gli ostaggi sono tutti vivi e che è stato un "atto di terrorismo".

Nel pomeriggio di ieri un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione in uno studio del canale pubblico, in diretta, della città di Guayaquil, epicentro da mesi delle violenze. Il presidente Daniel Noboa ha dichiarato "il conflitto armato interno" e "guerra" ai narcos, ordinando l'evacuazione immediata del Parlamento e di tutti gli uffici pubblici della capitale Quito.

Nelle drammatiche immagini trasmesse in diretta, che hanno fatto il giro del mondo sui social, uomini incappucciati, vestiti con delle tute sportive, con in mano granate e fucili mitragliatori hanno preso in ostaggio diversi giornalisti e tecnici, minacciandoli di morte. Dopo una mezz'ora di panico, le luci dello studio si sono spente e sono arrivate le forze speciali della Polizia.