A Padova un murale dedicato a "Fleximan", il distruttore degli autovelox

Beatrix, la sposa protagonista di Kill Bill, interpretata al cinema da Uma Thurman, sfodera la spada mentre con l'altra regge un autovelox tranciato di netto: è il murale dedicato dal writer padovano 'Evyrein' a "Fleximan", il misterioso giustiziere dei dispositivi di controllo della velocità in Veneto. Il disegno è apparso a Padova, in Via del Padovanino, nel centro storico della città euganea.

Probabilmente non sarà molto gradito alle procure, ben tre, che hanno avviato gli accertamenti sugli atti vandalici: oltre a Padova si sono mosse Rovigo e Treviso. Qui il procuratore Marco Martani ha anche sottolineato che eventuali espressioni di sostegno alle gesta del 'segatore di pali' potrebbe anche configurare l'accusa di apologia di reato.

Si è perso il conto, in Veneto, degli autovelox "abbattuti" con il "flex" ad opera del misterioso vendicatore - forse più di uno - che di notte elimina gli apparecchi. Certo è che sono almeno quindici. Uno degli ultimi danneggiati è quello, sorretto a un palo, che da un paio d'anni sorvegliava un tratto della strada provinciale 46 "del Piovego", nel comune padovano di Villa del Conte. Questa volta è apparso anche un volantino di rivendicazione e di beffa su cui è stato scritto "Fleximan sta arrivando".

Sull'ennesimo vandalismo stanno indagando le Forze dell'ordine e la Polizia locale della federazione dei Comuni del Camposampierese, che aveva promosso l'installazione dell'autovelox.

I casi di “smantellamento di dispositivi di controllo della velocità” ad opera di ignoti sono sempre più frequenti e stanno interessando diverse zone d'Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Sono circa 11.130 mila gli apparecchi installati lungo tutta la penisola, più di Gran Bretagna (circa 7.700), Germania (oltre 4.700), Francia (3.780).