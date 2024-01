La Lombardia è l'hotspot del bracconaggio in Italia, lo dice il rapporto 2023 della Lav

Per i reati contro gli animali sono stato aperti, l'anno scorso, 25 fascicoli al giorno. Il bracconaggio, con la Lombardia in testa, è tra le piaghe peggiori. Ma non è l'unica. Ce ne parla il criminologo Ciro Troiano, responsabile dell'Osservatorio Zoomafia della Lav e autore del report annuale "Zoomafia".