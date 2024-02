Non solo Varese, le aggressioni nelle scuole dilagano da Nord a Sud

L'insegnante accoltellata da uno studente a Varese è solo l'ultimo campanello d'allarme, la spia di un disagio sempre più profondo che nelle scuole sembra dilagare da Nord a Sud. Per Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, la soluzione passa dall'approvazione del disegno di legge governativo sul voto di condotta, un'azione di risarcimento per danno da immagine per i genitori responsabili di aggressioni e un nuovo piano di reclutamento degli insegnanti di sostegno.