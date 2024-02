Domenica 25 le elezioni regionali in Sardegna. Si vota dalle 7 alle 22 per la carica di Presidente e per il rinnovo del consiglio regionale, lo spoglio avverrà l'indomani. E' ammesso il voto disgiunto, ovvero: si può votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. Quattro i candidati. Il servizio di Gaia Rau