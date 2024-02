Intervista in esclusiva al presidente Zelensky: "Non possiamo permettere che la Russia avanzi"

Lunga intervista del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci al presidente ucraino Volodymyir Zelensky, in cui si sono ripercorsi tutti i passaggi più importanti di questa guerra iniziata ormai quasi 2 anni fa con l'invasione della Russia di Vladimir Putin, cercando di sciogliere tutti i prossimi nodi di un conflitto attualmente ancora in stallo in una fase di faticoso “attrito”, in un 2024 che sarà un anno di elezioni importanti in diversi Paesi del mondo, con un quadro geopolitico ultimamente mai così instabile e pericoloso.

L'Ucraina "oggi è diversa, più vicina all'Europa. Oggi l'Ucraina ha un esercito più forte, è dotata di mezzi occidentali. Siamo più esperti. A volte siamo un po' stanchi, a volte forse arroganti, ma non possiamo concedere alla Russia la possibilità di prevalere grazie ai suoi strumenti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci.

"Non ho mai pensato di mollare" in questi due anni di guerra. “Sono ucraino, amo e difendo l'Ucraina. E' il mio dovere, non si può credere alla vittoria del male. So che noi vinceremo”, ha proseguito il presidente ucraino. "La Russia non si fermerà, dobbiamo renderci conto di tutto questo - ha aggiunto -. La Russia non vuole la pace, per loro la pace significa sconfitta, hanno cominciato a dire pubblicamente che non intendono fermarsi, che non hanno ancora concluso il loro compito". "L'obiettivo principale di Putin è privarci dell'indipendenza, che l'Ucraina sia parte del suo impero"... Una parte degli ucraini inizia ad abituarsi alla guerra, e questo è un grande errore. Se ho sbagliato qualcosa? Sì, sono un essere umano. Ma credo siano stati di più i passi avanti".

"Per quanto riguarda la guerra sul terreno c'è uno stallo, è un dato di fatto", perché “ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori”, ha detto Zelensky. "Combattiamo contro terroristi che hanno uno dei più grandi eserciti del mondo, non bastano le munizioni ma servono mezzi tecnici moderni", aggiunge. "L'operazione marina - precisa - ha portato risultati positivi. La Russia ha perso molte navi e nel Mar Nero siamo riusciti a costruire un corridoio per i cereali, perciò questa parte pragmatica dell'operazione con effetti sull'economia è stata condotta in maniera positiva".

Interrogato dal direttore del Tg1 a proposito della possibile destituzione del comandante delle forze armate ucraine, generale Valery Zaluzhny, Zelensky ha risposto che è un discorso che non vale solo per il leader militare. "E' una questione che riguarda le persone che devono guidare l'Ucraina, sicuramente un reset, un nuovo inizio è necessario, ho in mente qualcosa di serio, che non riguarda una singola persona ma la direzione della leadership del paese".

"Quando parliamo di questo, intendo un ricambio di una serie di dirigenti dello stato, non solo in un singolo settore come quello militare. Sto riflettendo su questo ricambio, ma non si può dire ecco abbiamo sostituito una singola persona", ha detto Zelensky. "Se vogliamo vincere dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione, convinti della vittoria, non possiamo essere scoraggiati, farci cadere le braccia, dobbiamo avere le energie giuste positive... per questo parlo di ripartenza", ha spiegato.

"Voglio credere e sperare che se ci saranno cambiamenti negli Stati Uniti, la linea rimarrà la stessa", ha risposto poi il presidente ucraino ad una domanda sulla possibilità che Donald Trump venga eletto presidente degli Stati Uniti. "Nel partito repubblicano ci sono voci radicali, ma anche tante persone che supportano l'Ucraina. E' il popolo degli Stati Uniti che decide, ma se intendono diminuire l'assistenza all'Ucraina allora ci sarà un nuovo assetto geopolitico. Putin sfonderà la nostra difesa, andrà avanti e non si fermerà così facilmente", avverte Zelensky.