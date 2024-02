Parla Roberto Salis, papà di Ilaria: "Le condizioni nel carcere sono migliorate"

Sono giorni di fermento sul caso di Ilaria Salis, la nostra connazionale da più di un anno in carcere a Budapest in detenzione cautelare per l'aggressione ai danni di due neonazisti ungheresi. Accuse fino ad ora non provate. Ilaria Salis tra l'altro si è sempre dichiarata estranea ai fatti. I familiari, e in particolare il padre Roberto, da un anno stanno affrontando una difficile battaglia per far ottenere almeno i domiciliari alla figlia che fino a poche settimane fa era costretta a un carcere durissimo. Le immagini di Ilaria che hanno fatto il giro del mondo hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, il governo è intervenuto e da qualche settimana qualcosa si sta muovendo.

"È migliorata la situazione igienica, c'è più pulizia", dice Roberto Salis, papà di Ilaria, elencando i miglioramenti che le condizioni di sua figlia hanno avuto all'interno del carcere. Intanto la prossima udienza è stata anticipata di due mesi e Ilaria ha recentemente inziato a vedere i video che la incriminerebbero ma mancano ancora dei documenti tradotti in italiano.