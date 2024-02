La montagna è irriconoscibile: il Terminillo senza neve, clima mite e temperature primaverili

Il paesaggio - per la stagione - sembra irreale. Le immagini dalla sommità della nota località sciistica del Lazio dove non c'è neve: "Non solo non ha nevicato in questa stagione ma le alte temperature lo rendono impossibile per produrre neve artificiale", il commento di Legambiente: "Circa il 90% delle piste italiane è innevata artificialmente rispetto al 70% in Austria, 50% in Svizzera e 39% in Francia".

L’Italia ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026