Meloni sulle riforme: "Formulazione più chiara, gli italiani decidono da chi farsi governare"

A margine degli incontri istituzionali con le autorità giapponesi, in primis il premier Fumio Kishida, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene da Tokyo sulle questioni al centro dell’agenda politica italiana. Soprattutto, la marcia dei trattori verso Roma, oggi attesi in presidio permanente, per le rivendicazioni degli agricoltori sulle politiche di settore, nazionali e dell’Unione europea. “Abbiamo sempre incontrato gli agricoltori, uno dei principali mondi a cui ho rivolto la mia attenzione. Lo dimostrano i fatti, le leggi di bilancio con cui sono state aumentate le risorse, abbiamo rinegoziato il Pnrr portando da 5 a 8 miliardi” i fondi per l'agricoltura, “abbiamo fatto lo sforzo degli incentivi sul gasolio; abbiamo fatto il massimo possibile, un grande lavoro anche nella difesa dei prodotti di eccellenza, come la famosa norma che vieta il cibo sintetico”. Giorgia Meloni aggiunge che la “rabbia” di oggi è frutto di una “lettura ideologica” e che “si può sempre lavorare per fare meglio e di più, sono sempre disposta ad ascoltare le istanze”.