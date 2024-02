Milano Fashion Week giorno 2, dalle donne "scultoree" di Cavalli a quelle bon ton" di N21

Colori, rigore, linee fluide ma anche geometrie e teatralità nella seconda giornata delle sfilate di moda a Milano. Tanti stilisti, conferme ma anche sorprese.

Stupore del pubblico anche per la trasformazione della sfilata di Marras in un momento di teatro, in cui lo stilista ha dato vita a un dialogo immaginario tra Eleonora (interpretata da Anna della Rosa) e il suo falconiere (Filippo Timi), trasportando il pubblico nella Sardegna del XIV secolo.