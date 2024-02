Sonia Parodi, l’ingegnera del vino

Metodo scientifico e rigore accademico le hanno fatto intuire che dal passato si potevano attingere soluzioni per il futuro. E così, insieme al CNR di Grugliasco e alla sua Università, un gruppo di produttori appassionati ha riscoperto il moscatello di Taggia, conosciuto già nel medioevo come ‘vino dei papi e dei re’. Risulta infatti che dalla Liguria raggiungeva le sofisticate corti europee. Madre di due figli, Sonia ha un consiglio per le giovani: ‘essere orgogliosamente donne’.