Geolier "traduce" in veneto la sua canzone: "I p' me, tu p' te" diventa "Mi e Ti"

Ospite della radio veneta Piterpan, Geolier recita il testo della sua canzone sanremese “I p' me, tu p' te” originariamente in napoletano nel dialetto locale. La versione “veneta”, con qualche piccola correzione di pronuncia da parte della conduttrice, fa il pieno di like su Instagram. Il rapper napoletano è arrivato secondo alla 74esima edizione del Festival, vinta da Angelina Mango con il brano “La noia”.

Al suo ritorno a casa ha ricevuto l'abbraccio di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi gli ha consegnato una targa e la medaglia della città. Ancora una volta ha respinto le polemiche legate alla “discordia” sui risultati della classifica finale e ha ribadito: "Sono andato a Sanremo con l'obiettivo di portare la lingua napoletana e ci sono riuscito. Sono rimasto contento di tutto e sono stato grato per il supporto che ho avuto dalla mia città che è stato esagerato".