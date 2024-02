Sardegna, Todde: "Priorità lavorare per rinnovabili e la tecnologia. Ieri esempio di inefficienza"

“Le donne hanno reso tutto questo possibile, le donne democratiche e le elettrici”, ha detto la neo-eletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde nella conferenza stampa di questa mattina.



Tra i punti prioritari messi in luce, i giovani e le rinnovabili: "La cosa importante è darci uno strumento per la legge 1 del 77 (organizzazione della Regione, ndr) e una priorità è che finisca la speculazione energetica in Sardegna. Proporremo una moratoria che sostenga la transizione e permetta di lavorare sulla mappa delle aree idonee per le rinnovabili".

“I sardi hanno risposto ai manganelli con le matite”, ha detto tra le altre cose Todde.



“Andrò in Abruzzo a fare campagna elettorale perché io sono stata aiutata e ricambierò”, ha detto Todde rispondendo a una domanda sulle alleanze tra Pd e Movimento 5 stelle.



Riferendosi invece ai ritardi nello spoglio ha detto: “Ieri esempio terrificante di disorganizzazione e inefficienza”.