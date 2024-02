Samba, colori e fuochi d'artificio: il Carnevale di Rio entra nel vivo

Il Carnevale di Rio de Janeiro entra nel vivo con la sfilata delle 12 scuole di samba che compongono il Gruppo Speciale e si sfidano per conquistare la gloria del titolo più ambito. Quest'anno i festeggiamenti hanno ricevuto la più grande assegnazione di fondi mai effettuata dal governo statale, con 62,5 milioni di reais (12,5 milioni di dollari), la maggior parte dei quali sono andati direttamente alle scuole di samba, mentre il governo di Rio ha stanziato da parte sua altri 40 milioni di reais. Secondo stime ufficiali l'edizione 2024 porterà circa 1miliardo di dollari di introiti all'economia locale - un 18% in più rispetto al 2023 - mentre l'indotto complessivo all'economia di tutto il Paese è stimato in circa 1,8 miliardi di dollari.

Le sfilate del 2024 celebrano anche i 40 anni del sambodromo, struttura leggendaria e luogo sacro per i sambisti nato dalla matita dell'architetto Oscar Niemayer e inaugurato nel 1984.

Tutti venduti i biglietti per i 70.000 posti a sedere, cui si devono aggiungere i 'camarotes', palchi esclusivi che ospitano feste private e godono della migliore visuale della pista. Il risultato delle sfilate si conoscerà, come da tradizione, il mercoledì delle ceneri.